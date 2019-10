Agentúra Moody's zvýšila rating ČR na Aa3 z A1

Sídlo medzinárodnej ratingovej agentúry Moodys v New Yorku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. októbra (TASR) - Agentúra Moody's Investors Service v piatok (4. 10.) prvýkrát za 17 rokov zlepšila svoje hodnotenie úverovej spoľahlivosti Česka.Moody's zvýšila rating ČR ako emitenta dlhodobých záväzkov na Aa3 z A1. Ako dôvody uviedla, zlepšovanie stavu verejných financií a vládne reformy na podporu ekonomiky. Vyhliadky ratingu sú stabilné. Rating krátkodobých záväzkov agentúry potvrdila na úrovni P-1.Moody's počíta v tomto aj v budúcom roku s pokračovaním znižovania verejného dlhu v pomere k výkonu ekonomiky, a to aj napriek zhoršeniu vyhliadok ekonomiky. Na konci roka 2020 by verejný dlh mal dosiahnuť 30,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) a do roku 2023 podľa agentúry padne pod 30 % HDP.Hlavnými dôvodmi pokračujúceho znižovania dlhu budú primárne rozpočtové prebytky, ktoré podľa Moody's v rokoch 2019 až 2023 dosiahnu v priemere 0,4 % HDP, a rast ekonomiky.Premiér Andrej Babiš označil zvýšenie ratingu zaPodľa ministerky financií Aleny Schillerovej zlepšenie úverovej známky Česku ušetrí stovky miliónov korún, keďže zlacnie financovanie dlhu.