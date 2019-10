Mikloš: Správy o tom, že nemôžem opustiť Ukrajinu, sú vedomá lož

Na archívnej snímke Ivan Mikloš. Foto: TASR Foto: TASR

Kyjev 7. októbra (TASR) - Medializované informácie, podľa ktorých mal mať bývalý podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš zákaz opustiť Ukrajinu, sú podľa neho nezmyselnou a vedomou lžou. Informoval o tom v pondelok prostredníctvom sociálnej siete samotný Mikloš, ktorý bol taktiež ekonomickým poradcom predchádzajúceho predsedu ukrajinskej vlády Volodymyra Hrojsmana." konštatoval Mikloš.Marček aj Hlavné správy sa podľa jeho slov odvolávajú na údajné, tri týždne staré verejné vystúpenie poslanca Alexeja Dudinského.uviedol na margo zverejnených informácií.Bývalý podpredseda vlády v tejto súvislosti ďalej zdôraznil, že z Kyjeva do Bratislavy cestoval naposledy, pričom naspäť na Ukrajinu priletel v nedeľu večer.Hlavné správy v pondelok zverejnili vyjadrenie poslanca NR SR Petra Marčeka, v ktorom Marček okrem Miklošovho vyššie uvedeného zákazu vycestovania uviedol aj to, že. Podľa Marčeka mal MiklošIvan Mikloš by sa mal do Bratislavy podľa svojich slov znova vrátiť v stredu popoludní, pričom okamžite po prílete sa chce poradiť s právnikmi