Agh je vinný v kauze falšovania televíznych zmeniek, rozhodnutie súdu nie je právoplatné

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -V kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek je Štefan Agh vinný. Rozhodol o tom v utorok senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Zároveň mu uložil trest 13 rokov väzenia. Odpykať si ho má v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Súd tiež obžalovanému uložil peňažný trest 5000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest v rozmedzí päť mesiacov väzenia. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obžalovaný má zákonnú lehotu na podanie odvolania.Agh ako ani jeho obhajca sa na vyhlásení rozsudku nezúčastnili. „Tento senát verí záverom slovenských znalcov," uviedol v odôvodnení rozsudku predseda senátu Emil Klemanič Viacerí znalci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru sa v priebehu pojednávaní totiž vyjadrili, že zmenky nevznikli v roku 2000, ako tvrdil obžalovaný, ale až v období rokov 2013 až 2016.Klemanič tiež poukázal na to, že o zmenkách nevedeli viacerí svedkovia, ktorí v minulosti pôsobili na významných pozíciách v televízii Markíza. „Záver je taký, že o zmenkách mohli vedieť len tri osoby," povedal s tým, že išlo o už odsúdeného Mariana Kočnera , odsúdeného bývalého riaditeľa Markízy Pavla Ruska a práve Agha.Samotná spoločnosť Markíza Slovakia v reakcii uviedla, že je spokojná s utorňajším rozhodnutím súdu.Rozhodnutie podľa Markízy potvrdzuje, že predložené dôkazy boli dostatočné na usvedčenie Agha z účasti na obzvlášť závažnom zločine falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby peňazí a cenných papierov spoločne s Kočnerom a Ruskom.„Je dlhoročným Kočnerovým obchodným partnerom a pravou rukou v rôznych pochybných obchodoch. Okrem prípadu zmeniek figuruje s Kočnerom aj v známych kauzách ako Welten-Báč, Glance House či Five Star Residence," zdôraznila spoločnosť.Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti zdôraznil, že dolná hranica trestnej sadzby je v tomto prípade 12 rokov. „Treba zohľadniť všetky skutočnosti a povedať, že trest je zákonný," povedal s tým, že v zásade je s uloženým trestom spokojný, aj keď navrhoval obžalovanému 14 rokov. „Nechal som si 15 dní na úvahu, ale myslím si, že skôr do odvolania nepôjdem," doplnil Šanta.Podľa obžaloby vytvoril Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s Kočnerom a Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala Kočnerova spoločnosť Správa a inkaso zmeniek, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade. Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Kočnerovi a Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v kauze zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.