Čaputová vymenovala Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vymenovala Mariána Trenčana do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR). Vymenovaniu predchádzalo hlasovanie Súdnej rady SR. Jej členovia ho jednohlasne zvolili ešte minulý mesiac na svojom 13. zasadnutí. Trenčan bol jediným kandidátom, ktorý sa o túto funkciu uchádzal.Prezidentka zdôraznila, že vrcholná inštancia, teda NSS SR má po dnešku (12. október pozn. redakcie) svojho prvého podpredsedu. Zdôraznila, že od nového podpredsedu sa očakáva, že sa bude podieľať na budovaní ustanovizne, ktorá nadviaže na najlepšie tradície slovenského súdnictva.„Nie je to ľahká úloha, ale sú Vám dané všetky možnosti a predpoklady, aby ste v nej uspeli,“ uviedla hlava štátu.Podľa Čaputovej sa má NSS SR podieľať na ochrane ústavných princípov a hodnôt, ale aj na ochrane práv a slobôd obyvateľov.„Má na to silné právomoci, lebo je najvyššou inštanciou, ktorá môže ochrániť občana pred prípadnou svojvôľou alebo nečinnosťou štátnych orgánov. K významným kompetenciám Najvyššieho správneho súdu bez pochybností patrí aj agenda disciplinárnych konaní vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a ďalším právnickým profesiám. Je dlhodobo známe, že táto agenda patrila k problematickým,“ uviedla prezidentka.Čaputová zdôraznila, že Trenčana do funkcie vymenovala s presvedčením, že svoje bohaté znalosti a skúsenosti využije vo všetkých oblastiach pôsobenia súdu.„Želám Vám, aby ste sa stali spolutvorcom novej kvality správneho súdnictva na Slovensku. Ešte raz Vám blahoželám k vymenovaniu do funkcie a prajem veľa síl a úspechov v ďalšom pôsobení,“ uzavrela prezidentka.Trenčan po vymenovaní poďakoval predsedovi NSS SR Pavlovi Naďovi, ktorý ho do funkcie navrhol, za prejavenú dôveru.„Z pozície podpredsedu sa budem snažiť prispieť k tomu, aby bol Najvyšší správny súd SR otvorenou a dôveryhodnou inštitúciou, ktorá bude v rozumnom čase prinášať občanom a firmám zrozumiteľné a odborné rozhodnutia,“ povedal Trenčan.Uviedol tiež, že sa bude usilovať o udržanie atmosféry vzájomného rešpektu, odvahy, pracovitosti a tvorivej diskusie u všetkých, ktorí sa na chode NSS SR podieľajú.Marián Trenčan absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ako sudca pôsobí od roku 1996. Počas svojej kariéry bol sudcom správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave a v roku 2017 bol preložený na Najvyšší súd SR. Sudcom NSS SR je od 1. augusta tohto roka.