Agh odmietol falšovanie miliónových zmeniek, jeho obhajca namietal zloženie a zaujatosť senátu

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Obžalovaný Štefan Agh odmietol podozrenie z falšovania zmeniek v hodnote miliónov eur. Uviedol to v piatok pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku . „Vo veci, ktorá mi je kladená za vinu, sa cítim nevinný," uviedol s tým, že v prípade využije svoje zákonné právo nevypovedať.Podľa obžaloby Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Kočnera. Vyplatiť ich mal Rusko a ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Obhajca obžalovaného Marek Para na začiatku pojednávania namietal nezákonné zloženie a zaujatosť senátu, keďže daný senát prejednával aj obžalobu proti Kočnerovi a Ruskovi.Tí boli vo februári tohto roku odsúdení za falšovanie zmeniek na 19-ročné tresty. Podľa predsedu senátu bol však spis senátu pridelený automatickým náhodným systémom a zákonne je vec v poriadku.Keďže obžalovaný sa rozhodol nevypovedať, prokurátor čítal jeho výpoveď z prípravného konania pred policajným vyšetrovateľom.Agh v nej potvrdil vyjadrenia Kočnera a Ruska, že miliónové zmenky boli vyhotovené ako súčasť riešenia sporov o Markízu v rámci takzvanej kauzy Gamatex v rokoch 1998 až 2000. O súdnych sporoch o vyplatenie zmeniek podľa vlastných slov vedel len z médií. Pojednávanie v tomto prípade bude pokračovať 12. januára.