Agrárna komora Slovenska žiada vymenovať do Rady SPF aktívneho farmára

Bratislava 16. novembra (TASR) – Agrárna komora Slovenska (AKS) nie je spokojná so zložením Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). V rade totiž nie je zastúpený žiadny aktívny poľnohospodár, ako navrhovala komora. Konštatovalo to v piatok po rokovaní predstavenstvo AKS.Požiadavku, aby bol v rade fondu za poľnohospodársku samosprávu aktívny farmár, predniesla komora na rokovaní s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) aj za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS). "Sľubne bola prijatá naša požiadavka, ale doteraz chýba koncový efekt riešenia tohto problému," poznamenala predsedníčka AKS Helena Patasiová.Komora tvrdí, že poľnohospodárska samospráva by mala mať v rade zástupcov z dôvodu problémov okolo prenájmu poľnohospodárskych pozemkov od SPF. Od roku 2009 podľa AKS boli v rade fondu len zástupcovia politických strán, teda nepoľnohospodári, a zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Agrárna komora Slovenska od svojej existencie vníma obchádzanie názorov samosprávy a na všetkých stretnutiach požaduje od dotknutých orgánov, aby v rade fondu bol skutočný poľnohospodár - nezávislý, ktorý nemá od fondu v prenájme pôdu," podotkla Patasiová.Úlohou tohto poľnohospodára by malo byť podľa AKS podávať informácie o situáciách, ktoré sa týkajú správneho hospodárenia s pôdou. Ide napríklad o hodnoty či stav pridelenia prenájmu poľnohospodárskych pozemkov aktívnym a mladým farmárom podľa platnej vyhlášky. V susedných krajinách je podľa Patasiovej potrebné sa o takúto pôdu uchádzať predovšetkým na miestnej úrovni.Komora preto v mene aktívnych farmárov žiada dotknuté orgány, aby vyhoveli požiadavke a navrhli do Rady SPF zástupcu aktívnych farmárov. Zároveň vyzvala zákonodarné orgány, aby v tomto duchu konali a "ak je potrebné, tak navrhli zmenu v zákone o zastupovaní odbornej verejnosti - poľnohospodárskej samosprávy".