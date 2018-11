Na Hviezdoslavovom námestí sa začnú v piatok vianočné trhy

Na archívnej snímke Staromestské vianočné trhy. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) – V centre Bratislavy po roku opäť zavládne vianočná atmosféra. Na Hviezdoslavovom námestí totiž otvoria v piatok Staromestské vianočné trhy. O týždeň neskôr, v piatok 23. novembra, štartujú aj mestské vianočné trhy na bratislavskom Hlavnom námestí a Františkánskom námestí. Trhy potrvajú do 22. decembra.Staromestské vianočné trhy príde v piatok už tradične otvoriť herečka Karin Haydu, tentoraz aj s herečkou Monikou Hilmerovou.priblížila hovorkyňa mestskej časti Staré Mesto Nora Gubková. Otvárací program sa začína od 17.00 h.Hviezdoslavovo námestie už zdobí vianočný strom, ktorý tento rok meria 12 metrov. Ide o smrek pichľavý a mestskej časti ho daroval Staromešťan zo svojej záhrady. Výzdoba stromčeka bude ladená do červena. Na námestí už stoja aj stánky, v ktorých budú ponúkať vianočné darčeky, lahôdky či občerstvenie.Vianočné trhy pripravuje aj magistrát na Hlavnom námestí a Františkánskom námestí, ktoré otvoria v piatok 23. novembra. Na Hlavnom námestí už začiatkom novembra umiestnili vianočný stromček. Je to 30 rokov starý 14 metrov vysoký smrek pichľavý a mestu ho podaroval obyvateľ z mestskej časti Rača. Mesto muselo doviezť a nainštalovať vianočný stromček v predstihu pre skorší začiatok Staromestských vianočných trhov.