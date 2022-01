Agresívny Handlovčan sa pustil do svojho otca aj policajta, vyhrážal sa zabitím

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia vzniesla obvinenie 35-ročnému mužovi z Handlovej pre prečin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom útoku na verejného činiteľa. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený muž mal v jednom z handlovských bytov fyzicky napadnúť svojho otca a neskôr zaútočil aj na člena privolanej policajnej hliadky.Obvinený muž konal pod vplyvom alkoholu a fyzickému útoku predchádzali hádka s rodičmi a vyhrážky. „Obvinený mal opakovane otca udrieť do hlavy a následne ho mal sotiť na stenu. Po tom, ako matka obvineného zavolala na tiesňovú linku o pomoc, vo fyzickom útoku voči otcovi prestal, avšak niekoľkokrát zopakoval, že ho zabije," uviedla Kuzmová.Privolaná policajná hliadka vyzvala agresívneho muža na preukázanie totožnosti. Ten však výzvu neuposlúchol a policajta udrel do tváre. „Proti obvinenému boli následne použité v súlade so zákonom donucovacie prostriedky a bola mu obmedzená osobná sloboda," dodala Kuzmová s tým, že agresívneho muža umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.