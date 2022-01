Rusko tvrdí, že vojnu nechce a nezačne ju. Nenechá však Západ šliapať po svojich bezpečnostných záujmoch

Moskva žiada od NATO záruky

Na kompromis nevidia priestor

Washington sa vyhráža sankciami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí v piatok skonštatoval, že Moskva nezačne vojnu s Ukrajinou, no zároveň varoval, že nenechá Západ šliapať po svojich bezpečnostných záujmoch.„Pokiaľ to bude závisieť od Ruskej federácie, vojna nebude, my nechceme vojnu,“ vyjadril sa Sergej Lavrov v rozhovore s ruskými rozhlasovými stanicami. Dodal však, že nedovolia, aby po ich záujmoch „hrubo šliapali a ignorovali ich“.V uplynulých týždňoch sa zvýšilo napätie v súvislosti s obavami Spojených štátov a ich spojencov z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) z možnej ruskej invázie na Ukrajinu, keďže sa v blízkosti hraníc zhromaždilo asi 100-tisíc ruských vojakov.Moskva tieto zámery popiera, no požaduje, aby NATO zaručilo, že sa Ukrajina nikdy nestane členom aliancie a tiež, že stiahnu spojenecké vojská a zariadenia z východnej Európy.Spojené štáty a ich západní spojenci však v stredu, podľa očakávania, tieto požiadavky odmietli, no stanovili oblasti, v ktorých by mohla byť diskusia možná.Ruská oficiálna reakcia by mala prísť od prezidenta Vladimira Putina, no Kremeľ sa už vo štvrtok vyjadril, že odmietnutie ich požiadaviek necháva len malý priestor na optimizmus.Podobne v piatok nadviazal Lavrov, keď povedal, že „zatiaľ čo oni vravia, že nezmenia svoje postoje, my nezmeníme naše“ a dodal, že teda nevidí priestor na kompromis.Washington v čase rastúceho napätia zároveň varoval Moskvu pred tvrdými sankciami v prípade, ak zaútočí na Ukrajinu. Súčasťou týchto sankcií by pritom malo byť aj zablokovanie spustenia novovybudovaného plynovodu Nord Stream 2 Lavrov na otázky o možných sankciách reagoval s tým, že Spojené štáty upozornili, že ich zavedenie by znamenalo úplné prerušenie vzťahov.