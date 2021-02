Agresívny muž sa odmietol legitimizovať a napadol policajta, po útoku skončil v putách v cele

Zaujal bojový postoj

Zlomil anténu na vysielačke

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Agresívny muž počas služobného zákroku v bratislavskej Dúbravke napadol policajta, hrozí mu jeden až päť rokov za mrežami.Policajná hliadka bola preveriť oznámenie, podľa ktorého sa mal na Saratovskej ulici v blízkosti zastávky MHD pohybovať muž s lesklým predmetom, ktorý sa podobal na nôž.Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia. „Policajti v blízkosti miesta oznámenia spozorovali muža, ktorého vyzvali, aby im predložil doklad totožnosti. Namiesto toho však muž začal policajtom vulgárne nadávať a pred hliadkou ustupovať," uviedla polícia.Policajti muža opäť vyzvali, aby zostal na mieste a predložil doklady totožnosti. Muž však policajné výzvy opäť nerešpektoval a zaujal bojový postoj so zovretými päsťami pod bradou. Policajti sa mu preto rozhodli založiť putá.„Počas použitia donucovacích prostriedkov bol muž agresívny a kládol aktívny odpor. Policajta dokonca kopol a udrel do vesty, kde mal umiestnenú vysielačku, ktorej zlomil anténu," uviedla polícia a dodala, že zadržaný muž bol následne eskortovaný na policajné oddelenie, kde bol obvinený z prečinu útoku na verejného činiteľa.„Pri služobnom zákroku sa nikto nezranil. Muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia. Vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov," uzavrela polícia.