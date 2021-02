Obchodná komora vyzýva k očkovaniu proti COVID-19, Slovensko sa musí pripraviť na obdobie po pandémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zmena aktuálnej situácie na Slovensku je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) možná len v sústavnom dialógu s podnikateľským sektorom. Ten totiž v rozhodujúcej miere zabezpečuje príjmy, pokrytie výdavkov verejného sektora a zamestnanosť.Komora pritom verí, že počas roka sa na Slovensku podarí potlačiť pandémiu COVID-19 do štandardne zvládnuteľnej podoby a upozorňuje, že práve krajiny, ktoré najlepšie pripravia svoju ekonomiku na obdobie po pandémii, môžu získať nezanedbateľnú systémovú výhodu.„Pri prijímaní opatrení na potlačenie pandémie požadujeme rešpektovať zásadu, že výkonná moc nemôže delegovať dôsledky svojich rozhodnutí, povinnosti a záväzky na občanov, zamestnávateľov a samosprávy," upozorňuje SOPK.Zároveň navrhuje pri potieraní pandémie koncentrovať úsilie na čo najrýchlejšie očkovanie obyvateľstva, pričom dať obyvateľom možnosť vybrať si okrem už uvažovaných vakcín aj z ďalších, ako je napríklad ruská a čínska. Odporúča zároveň overiť a čo najrýchlejšie schváliť, nakúpiť a uviesť urýchlene do života lieky a preparáty, ktoré aspoň zvyšujú šancu na vyliečenie a rýchlejší návrat do bežného života.