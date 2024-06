Agresívny pacient bil sestričku do tváre a zhodil ju na zem, zdravotníkovi vážne zranil ruku

Pacient skončil v cele

Vyhrážky fyzickou likvidáciou

Zaviesť chcú ďalšie opatrenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.6.2024 (SITA.sk) - V sobotu podvečer došlo na Centrálnom prijímacom oddelení (CPO) Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch k fyzickému útoku, počas ktorého utrpeli zranenia dvaja zdravotníci a jeden pacient . Agresívnym útočníkom bol 44-ročný muž, ktorého do nemocnice previezla Záchranná zdravotná služba. Približne 15 minút po prevoze napadol agresívny pacient najskôr čakajúceho pacienta, ktorému prišla na pomoc sestra z ambulancie. Následne útočník zaútočil aj na ňu, bil ju do tváre a zhodil ju na zem. Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská Keď jeden zo zdravotníkov zasahoval a pokúšal sa útočníka spacifikovať, ten mu spôsobil vážne zranenie pravej ruky. Obaja zdravotníci utrpeli ľahšie až stredne ťažké poranenia tváre a horných končatín.Podľa hovorkyne si zranenie ruky bude vyžadovať dlhšiu liečbu a poškodený zdravotník zostáva práceneschopný. Napadnutá sestra je v šoku a zo zranení sa bude liečiť niekoľko dní.„Ešte v čase útoku bola privolaná bezpečnostná služba a polícia, ktorá agresívneho pacienta umiestnila do cely predbežného zadržania,“ informovala Kliská.Taktiež dodala, že rodina útočníka sa telefonicky vyhrážala personálu fyzickou likvidáciou. „Kontaktovali sme už políciu a rovnako sme posilnili služby SBS, práve na pracovisku Centrálneho prijímacieho oddelenia,“ doplnila.Riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexandra Mayera zaráža, ako často prichádza k agresívnym útokom smerom k zdravotníkom.„Už to nie je iba o vytrhnutých stoličkách v čakárni, dokopaných dverách na ambulancii alebo poškodených nemocničných posteliach, čo je, samozrejme, tiež veľký problém, ale hnev a agresia niektorých osôb sa obrátila na nevinných ľudí, v tomto prípade na lekárov, sestry, sanitárov a ostatných zdravotníkov, ktorí si iba robia svoju prácu – zachraňujú životy a liečia chorých,“ povedal.Mayer zdôraznil, že zdravotníci nesmú byť vystavovaní verbálnym ani fyzickým útokom, a preto požiadal spoločnosť o odsúdenie takýchto činov a o podporu zdravotníkov. UNB zároveň plánuje, okrem posilnenia bezpečnostnej služby, zavádzať aj ďalšie opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť zdravotníkov a eliminujú útoky.Útoky a výtržníctvo na Kramároch už vyšetrujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III. Polícia okamžite zasiahla a muža zadržala. Začaté bolo trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a ublíženia na zdraví.Po vykonaní potrebných úkonov bol podozrivý muž eskortovaný do cely policajného zaistenia. Prípad je riešený v tzv. super rýchlom konaní, uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave