Národniari „zatiaľ“ stoja za splnomocnencom vlády Kotlárom, Michelko bránil jeho výroky o pandémii

Nespochybnil množstvo chorých

Bioteroristický útok

23.6.2024 (SITA.sk) - Poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS) „zatiaľ“ stojí za splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom. Uviedol to poslanec parlamentu za národniarov Roman Michelko v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Michelko tak reagoval na otázku, či klub a strana SNS stále stoja za Kotlárom po jeho výrokoch o tom, že pandémia na Slovensku nebola „z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov“.To, že sme tu pandémiu mali však potvrdila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) . „Netvrdím, že je absolútny konsenzus v rámci koalície a že sú všetci spokojní, ale poslanecký klub a strana zatiaľ stojí za Petrom Kotlárom,“ povedal poslanec.Michelko taktiež uviedol, že Kotlár nespochybnil, že tu bolo množstvo chorých ľudí, ale hovoril o tom, že mnoho významných vedcov či aktivistov tvrdí, že je veľmi pravdepodobné, že vírus nevznikol organicky v prírode, ale bol umelý.Kotlár podľa poslanca vravel, že v tom prípade by bol adekvátny názor „bioteroristický útok“. „Pokiaľ niekto niečo vyrobí a pustí to do populácie, tak to je bioteroristický útok,“ povedal Michelko.„Nespochybňoval, že na JIS zachraňovali ľudí, nespochybňoval, že tieto veci sa tu diali, len povedal, že má vážne pochybnosti o tom, či to bola organika alebo umelé,“ doplnil.