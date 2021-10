Agresívny policajt sa vyhrážal manželke zaťatím sekery do hlavy a zabitím, sudca ho vzal do väzby

Chcel ju zadrhnúť

Agresivita sa stupňovala

Nevyspytateľné konanie

26.10.2021 - Sudca Okresného súdu v Prievidzi vzal do väzby policajta obvineného z prečinu nebezpečného vyhrážania. Podľa sudcu pre prípravné konanie existuje reálna hrozba, že obvinený v prípade ponechania na slobode naplní svoje vyhrážky voči svojej manželke.Rozhodnutie o väzbe nie je právoplatné, obvinený proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Informoval o tom hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.Podľa obvinenia sa od septembra voči manželke správal agresívne, vulgárne jej nadával, fyzicky ju napádal, pričom jeho konanie sa vystupňovalo po hádke, kedy mu manželka odmietala vydať kľúče od motorového vozidla, ktoré chcel šoférovať pod vplyvom alkoholu.„Podľa obvinenia sa na poškodenú zahnal kovovým kutáčom, chytil ju za vlasy a pod krk, kričal, že mu má dať tie kľúče, že ju zadrhne a povedal, že keď pôjde cez dvor, tak jej zatne sekeru do hlavy," priblížil situáciu Tarabus.Ako ďalej dodal, poškodenej nespôsobil žiadne zranenia, ale vzhľadom na stupňujúcu sa agresivitu vplyvom dlhodobého užívania alkoholických nápojov a vzhľadom na psychiatrické ochorenie obvineného, pre ktoré bol viackrát hospitalizovaný, vzbudil u ženy dôvodnú obavu o svoj život a zdravie.Obvinený sa k spáchaniu trestnej činnosti pred sudcom v prípravnom konaní priznal len čiastočne a poprel, že by sa manželke vyhrážal zabitím a ohrozoval ju sekerou.„Je možné konštatovať, že v prípade ponechania obvineného na slobode existuje reálna hrozba, že tento naplní svoje vyhrážky,“ uviedol sudca pre prípravné konanie.Podľa neho je konanie obvineného v súčasnosti nevyspytateľné a existuje reálna obava, že by v takomto spôsobe správania sa voči svojim blízkym príbuzným mohol pokračovať.