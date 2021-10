KDH žiada 8 volebných obvodov: Politické elity sú odtrhnuté od života

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) -"Slovensko nie je iba Bratislava. Fakt, že takmer tretinu NR SR tvoria poslanci z hlavného mesta, iba znásobuje smutný jav, že politické elity sú neraz odtrhnuté od reálneho života ľudí v regiónoch. Ak parlament nepozná problémy občanov naprieč celým Slovenskom, nevie ich dobre zastupovať. Treba to nutne zmeniť," približuje, ktorý volá po zmene volebného zákona. Tá by mala jeden volebný obvod nahradiť ôsmimi, podľa prirodzeného rozloženia krajov."Volebný zákon ešte z čias Vladimíra Mečiara dnes už absolútne nezodpovedá realite. Nielenžeriadiť politiku z pozadia," vysvetľuje líder kresťanských demokratov. Ako uvádza, dnes stačí, aby si ľudia, ktorí chcú mať vplyv na politickú stranu, postrážili celonárodnú kandidátku. Pri rozdelení na 8 obvodov to podľa neho také jednoduché nebude. "Zastavme regionálne priepasti a oligarchov v politike, zmena volebného systému k tomu môže výrazne pomôcť," zdôraznil Majerský.Podľa podpredsedu KDHzavedenie 8 volebných obvodov prispeje k rovnakej šanci pre všetkých. "Ľuďom to umožní zvoliť si svojho poslanca, teda zástupcu zo svojho regiónu. Politici tak budú mať s ľuďmi oveľa osobnejší vzťah, ale aj podstatne väčšiu zodpovednosť. Z tohto priameho spojenia s parlamentom budú jednoznačne profitovať ľudia na Slovensku," naznačuje Čaučík.Ako Bratislavčan súhlasí s tým, že NR SR má byť reprezentovaná proporčne podľa všetkých krajov. "To nie je o hodnotení Bratislavy, ale prirodzená a logická túžba ľudí, aby v národnom parlamente bolo jasne počuť aj ich slovo, majú na to plné právo. Každý región má mať bezpochyby patričné zastúpenie," podčiarkol Čaučík s tým, že rozumie, žeAktuálne je v Národnej rade Slovenskej republiky zo 150 poslancov až 45 Bratislavčanov.Zmena volebného zákona je dôležitá aj podľa starostky Radatíc (okres Prešov)(KDH). "Veľmi silno pociťujem, aké ťažké je presadiť vôľu ľudu, ktorá mi vo voľbách dala dôveru, ak mám byť ako starostka úspešná v komunikácii s parlamentom či vládou. Bolo by omnoho zmysluplnejšie a jednoduchšie, ak by sme naše potreby mohli tlmočiť svojim poslancom z našich regiónov," vysvetľuje Viazanková.Príkladom je aj súdna mapa či optimalizácia siete nemocníc. Preto starostovia za KDH hromadne vyzvali vládu, aby ich neobchádzala. Výraznou pomocou by podľa Viazankovej bola zmena jedného na osem volebných obvodov, lebo ľudia by tak mali vo svojich rukách možnosť priamejšie spravovať štát. "Reforma volebného zákona sa prekladá už dlhé roky a nikdy na ňu nie je čas. Neexistuje jediný dôvod, prečo s ňou nezačať hneď teraz," dopĺňa starostka.Zmena volebného zákona podľa návrhu KDH počíta s tým, že väčšina mandátov sa pridelí v prvom skrutíniu v 8 volebných obvodoch, teda nie celoštátne, ako je to v súčasnosti. Ako vysvetľuje predkladateľ návrhu a bývalý predseda Štatistického úradu SR, zriadenie 8 volebných obvodov znamená, že. "Mandáty sa rozdeľujú samostatne v každom volebnom obvode na základe počtu získaných hlasov a na celoštátnej úrovni sa v 2. skrutíniu rozdelí už len niekoľko mandátov za hlasy, ktoré sa neuplatnili pri rozdeľovaní mandátov vo volebných obvodoch," uzatvára Mach.Informačný servis