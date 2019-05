Agresívny Rumun zmlátil v Trenčíne krajana tyčou

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR PZ v Banskej Bystrici Foto: TASR/KR PZ v Banskej Bystrici

Trenčín 24. mája (TASR) – Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 25-ročného Rumuna zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Železnou tyčou mal napadnúť svojho 20-ročného krajana.Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, obvinený mal v penzióne na Hurbanovej ulici v Trenčíne najskôr poškodeného udierať do nôh a neskôr do hlavy. Ten si hlavu bránil rukami.doplnila Antalová s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody od štyroch do desiatich rokov.