Väčšina mladých Slovákov robí kroky na ochranu životného prostredia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Takmer tri štvrtiny mladých Slovákov robia opatrenia na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z prieskumu Rady mládeže Slovenska (RmS). Mladí študenti tiež v piatok organizovali protest za budúcnosť klímy, ktorý sa konal v piatich slovenských mestách.Mladí ľudia sa podľa prieskumu snažia najmä šetriť energiu, podpisovať online petície či bojkotovať výrobky pre etické, politické alebo iné dôvody. Z prieskumu tiež podľa výskumnej pracovníčky RmS Kataríny Čavojskej vyplýva, že do aktivít na ochranu životného prostredia sa zapájajú skôr mladí, ktorí majú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii a s dobrovoľníctvom. Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 24 rokov.V piatok zároveň opäť protestovali študenti, aby vyjadrili svoj nesúhlas s neochotou vlád a politikov riešiť klimatickú krízu. Okrem Bratislavy a Košíc sa na Slovensku do protestu zapojili Žilina, Michalovce, pričom Zvolen s Banskou Bystricou štrajkovali spoločne v Banskej Bystrici.Organizátor bratislavského protestu Jakub Andacký pripomenul, že v Európe má piatkový štrajk za cieľ najmä mobilizovať ľudí, aby išli voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. V Bratislave sa protest konal od 10.00 h na Námestí SNP, prišlo naň podľa organizátorov približne 350 ľudí. Študenti sa protestom zapájajú do celosvetového hnutia Fridays For Future.uviedol pre TASR Andacký.K ochrane životného prostredia vládu v piatok vyzvalo aj opozičné hnutie OĽaNO.uviedlo v súvislosti s piatkovým protestom.