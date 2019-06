Agrokomora oceňuje, že farmári môžu žiadať o odškodnenie za sucho

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. júna (TASR) - Poľnohospodári sa oddnes môžu prostredníctvom vypísaných výziev uchádzať o odškodnenie za sucho z roku 2017 a finančný príspevok na preplatenie poistného. Mesiace trvajúce aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a zároveň aj všetkých samospráv združených v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR a rokovania k obom témam vyústili do vypísania dvoch výziev, vďaka ktorým si môžu oprávnení poľnohospodári rozdeliť spolu 21 miliónov eur.Ako ďalej v reakcii na oznámenie agrorezortu uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, SPPK oceňuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a vláda SR uznali opodstatnenie oboch požiadaviek. Nie chybou poľnohospodárov prišli podniky o veľkú časť úrody po katastrofálnom suchu z roku 2017. S výrazným výpadkom tržieb a v niektorých prípadoch aj znížením počtu zamestnancov sa vyrovnávajú poľnohospodári dodnes.uviedol predseda SPPK Emil Macho.SPPK pozitívne vníma aj spustenie druhej výzvy, ktorá hovorí o štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej výrobe. Naplnila sa tak ďalšia z priorít, ktorú si určila najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku v súvislosti s bojom proti následkom klimatických zmien.doplnil predseda SPPK.Z výzvy na sucho za rok 2017 sa na základe presne stanovených kritérií vyplatí 17 miliónov eur pre najviac postihnutých poľnohospodárov. Z druhej výzvy na preplatenie poistného pôjdu pre poľnohospodárov 4 milióny eur.SPPK bude naďalej vyvíjať aktivity, ktoré povedú k naplneniu ďalšej priority rovnako súvisiacej s klimatickými zmenami. Ňou je už známy zámer vytvorenia rizikového fondu, do ktorého by rovnakým dielom prispieval štát a aj samotní poľnohospodári. Pokiaľ by na Slovensku fungoval, štát by už nemusel jednorazovo preplácať škody spôsobené klimatickými zmenami v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ktoré sa nedajú poistiť. Odškodné by sa vyplácalo práve z rizikového fondu.