V nedeľu je Deň otcov. Poradíme vám, čím môžete prekvapiť toho svojho

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) - Uvažujete nad tým, ako vzdať úctu svojmu otcovi a čím ho prekvapiť na Deň otcov? Prinášame vám pre inšpiráciu niekoľko tipov na darčeky a tiež spôsob, ako ich výhodne zakúpiť prostredníctvom medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World.Tretia júnová nedeľa je každoročne venovaná Dňu otcov. Podľa medzinárodného kalendára pripadá tento rok Deň otcov na nedeľu, 16. júna. Tradícia tohto sviatku siaha až do roku 1910. V prvých rokoch išlo o neformálne oslavy, ktorých cieľom bolo vzdať uznanie roli otca a prejaviť mu úctu. Popularita tohto dňa však narastala a tretia júnová sobota sa časom stala sviatkom všetkých otcov a v súčasnosti sa oslavuje v mnohých krajinách sveta.Ak patríte medzi tých, ktorí by chceli v tento deň prejaviť úctu a vďaku svojmu otcovi aj prostredníctvom darčeka, máme pre vás niekoľko tipov.Je iba málo mužov, ktorí neobľubujú aspoň jeden šport. Doprajte svojmu otcovi jedinečný športový zážitok, napríklad návštevu zápasu jeho obľúbeného tímu doma či v zahraničí. Špecializované cestovné kancelárie sa postarajú nielen o vstupenku, ale aj o prepravu, ubytovanie, poistenie alebo služby delegáta. O vášho otca tak bude dokonale postarané a vy sa môžete tešiť z jeho splnenej túžby.Ktorý muž nemiluje elektroniku? Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú večné deti a s pribúdajúcim vekom iba menia hračky. Preto mnohých otcov určite poteší darček z oblasti elektroniky. Či už pôjde o mobilný telefón, tablet, inteligentné hodinky alebo fotoaparát, možností je veľa. Dôležité je zistiť, po čom túži práve váš otec a tiež, či už to náhodou nemá doma.Dobrodružné povahy ocenia zážitkové darčeky. Ponuka je dnes široká, od kurzov bezpečnej jazdy, cez školy šmyku až po rafting, lukostreľbu alebo jazdu na high-tech vozidle Segway. Milovníci prírody v dobrej kondícii ocenia vodácky víkend, počas ktorého splavia rieku na Slovensku alebo v niektorej z okolitých krajín, samozrejme za asistencie profesionálnych sprievodcov.Aj muži sa o seba starajú. Preto je kozmetika vhodným darčekom pre každého muža. Treba sa zamerať na kvalitu, zohľadniť prípadné otcove obľúbené produkty alebo značky a z niekoľkých vyskladať originálny kozmetický balíček. Nič nepokazíte ani prémiovým alkoholom. Zabalený v estetickom či dizajnovom balení môže poslúžiť ako štýlová dekorácia, pre ktorú tá správna chvíľa ešte len príde. Kvalitná whiskey, rum, koňak alebo archívne víno sú dobrou voľbou.Veľa otcov zo všetkého najviac uvíta možnosť stráviť spoločné chvíle so svojimi deťmi. Navštívte miesto kam vás otec brával ako dieťa! Návrat v čase vám prospeje obom, pripomenú sa vám šťastne prežité chvíle a vrátia tie najkrajšie spomienky. Život sa skladá z príbehov, ktoré si treba pripomínať, najmä ak ide o tie, ktoré sú veselé a pozitívne.