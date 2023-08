Agrokomplex, Národná výstava hospodárskych zvierat, Poľovníctvo, Rybárstvo a Včelárstvo 2023

11.8.2023 (SITA.sk) -Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex sa na nitrianskom výstavisku koná už po 48. krát. Pre svojich návštevníkov má pripravenú pestrú prezentáciu noviniek z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj bohatý sprievodný program pre odbornú i laickú verejnosť.Najväčšej pozornosti malých i veľkých farmárov sa vždy tešia najnovšie modely, ktorá bude mať v tomto roku naozaj hojné zastúpenie. Predstaví sa na viac ako 10 000m2 výstavnej plochy. Nebude sa však jednať len o statické ukážky! V spolupráci so združením AGRION bude od piatka do nedele prebiehať komentované predvádzanie poľnohospodárskych strojov priamo na výstavnej ploche.Takmer 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat predvedú špeciálne chovateľské zväzy, ktoré v rámci Národnej výstavy hospodárskych zvierat ponúknu i odborné poradenstvo. Pastvou pre oči sú vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, westernové vystúpenia či ťažký ťah jednozáprahov. Gazdovský dvor u výskumníkov ponúkne expozíciu malých hospodárskych zvierat, súťaže a kvízy, ktoré sú veľkým lákadlom predovšetkým pre deti. Novinkou budú aj ukážky pasenia oviec so psom.Novým počinom v rámci Národnej výstavy hospodárskych zvierat je aj projekt, ktorý predstaví návštevníkom nie len špičkové plemenné zvieratá vo výstavnej kondícii, ale aj ich chov dbajúci o blaho zvieraťa, až po špičkový a zdravý produkt, ktorý budú môcť ochutnať.Podtitul tohtoročnej výstavy Agrokomplex,nás aj v rámci sprievodného programu zavedie späť k našim zvykom, tradíciám a remeslám, no a späť ku koreňom sa vraciame aj doslovne prostredníctvom, ktoré svojim bezorbovým prístupom umožňuje rastlinám vytvárať si pevnú koreňovú sústavu a funkčný ekosystém. Nebudú chýbať ani novinky v oblastiPavilón M1 bude už tradične venovaný slovenským producentom potravín, držiteľom ocenenia Značka kvality SK a slovenským farmárom. Svoj priestor dostane aj Slovenský včelársky spolok, ktorý organizuje laickú degustačnú súťaž o. V kulinárskom kútiku sa budú môcť návštevníci na vlastné chuťové bunky presvedčiť, ako úžasne chutia slovenské potraviny. Pre odbornú verejnosť sú pripravenézamerané na aktuálne témy.Novinkou na výstave bude projekt, ktorý návštevníkom názorne ukáže, ako pojať školské stravovanie moderne – zdravo, bezpečne, efektívne, ekonomicky a ekologicky.Na svoje si prídu aj milovníci poľovníctva, rybárstva a včelárstva, pre ktorých je pripravený samostatný pavilón, spolu so sprievodným programom.Ku koloritu výstavy patrí už neodmysliteľne piskot parnej lokomotívy Nitrianskej poľnej železnice v, ktoré má pre návštevníkov pripravené komentované sprevádzanie, ukážky tradičného kosenia ručnou kosou, ale aj včelárske podujatie.Viac informácií na: https://agrokomplex.sk/agrokomplex/ Lístky na výstavu je možné zakúpiť vopred prostredníctvom e-shopu Youtube pozvánka:Informačný servis