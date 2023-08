Fico: Dôvodom zadržania Gašpara je pomsta za to, že odkrýval špinavosti NAKA

Odkrývanie špinavostí

Štafetu vraj prevzala Čaputovej vláda

11.8.2023 (SITA.sk) - Zadržanie kandidáta Smeru-SD na vysokom mieste na kandidátke pre voľby do Národnej rady SR Tibora Gašpara je podľa predsedu strany Roberta Fica len „prejavom zúfalstva a chrapúnstva NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) do posledného okamihu slúžiacich politickému zadaniu zlikvidovať opozíciu". Napísal to na sociálnej sieti.Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý kandiduje z deviateho miesta, zadržali v piatok v skorých ranných hodinách policajti NAKA . Informáciu zverejnil na sociálnej sieti jeho syn, advokát Pavol Gašpar a pre Aktuality.sk ju potvrdili dva od seba nezávislé zdroje.„Toto je dôvod, pre ktorý musel odísť z funkcie Ivan Šimko . Na takýto útok proti najsilnejšej opozičnej politickej strane šesť týždňov pred voľbami neexistuje žiadny iný dôvod, len poškodenie Smeru-SSD a pomsta T. Gašparovi za jeho usilovné odkrývanie špinavostí NAKA a ÚŠP,“ uviedol Fico.Podľa jeho slov je neuveriteľné, že po Matovičovi priamo prevzala štafetu likvidácie opozície prezidentka Čaputová so svojou vládou.„Takýto hrubý nedemokratický zásah do priebehu volieb nemohla NAKA urobiť bez jej súhlasu a bez upovedomenia jej lokaja na Ministerstve vnútra SR Ľ. Ódora ,“ napísal Fico a zároveň ohlásil tlačovú konferenciu, na ktorej sa bude téme podrobnejšie venovať.