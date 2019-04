Agrorezort: Medzi nebezpečné zvieratá by mali patriť dravce a primáty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. apríla (TASR) - Medzi nebezpečné zvieratá by sa od 1. septembra mali zaradiť aj dravce, primáty a medvedíkovité zvieratá, meniť sa majú aj podmienky pohybu zvieraťa mimo chovného zariadenia a požiadavky na vek chovateľa. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.vysvetlil zmeny rezort.Ministerstvo tiež navrhuje, aby nebezpečného živočícha mohla chovať, držať, starať sa o neho alebo manipulovať s ním len osoba staršia ako 18 rokov. Neplatí to pre manipuláciu s dravcom, s ktorým môže pod dohľadom jeho držiteľa manipulovať aj mladšia osoba. Musí však byť preukázateľne poučená o spôsobe starostlivosti o tohto živočícha.Upraviť by sa mali aj podmienky, za akých je možná manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia. Rezort to odôvodňuje tým, žeOd septembra by sa nebezpečný živočích mohol pohybovať mimo chovného zariadenia iba v nevyhnutných prípadoch, akým je zabezpečenie veterinárnej starostlivosti alebo premiestnenie do iného chovného zariadenia. Sokoliari majú opäť výnimku.Vyhláška by tiež mala stanoviť osobité požiadavky na chov alebo držbu niektorých druhov nebezpečných živočíchov, napríklad rozmery voliéry alebo výbehu. Chovné zariadenia, ktoré existovali do 31. augusta 2019, majú čas splniť podmienky do 31. januára 2020. Návrh pravidiel sa netýka zoologických záhrad.