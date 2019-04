Podľa Airbusu nie je základ na uvalenie sankcií USA na jeho lietadlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. apríla (TASR) - Podľa výrobcu lietadiel Airbus neexistuje žiadny právny základ na uvalenie obchodných sankcií na európsku firmu zo strany Washingtonu. Zároveň varoval pred ďalším zvýšením napätia v obchode.Úrad amerického obchodného splnomocnenca (USTR) navrhol zoznam produktov z Európskej únie, na ktoré by USA mohli zaviesť nové clá ako odvetu za "škodlivé dotácie Bruselu pre Airbus". Podľa USTR európske dotácie spôsobili Spojeným štátom škody za 11,2 miliardy USD (9,96 miliardy eur) a v tejto výške chce Washington aj uplatniť sankčné clá.O konečnej hodnote odvetných ciel by mala rozhodnúť Svetová obchodná organizácia (WTO), pričom výsledok sa očakáva v priebehu leta. Potom USA plánujú oznámiť kompletný zoznam výrobkov. Teraz zverejnili predbežný zoznam, na ktorom sú civilné lietadlá, komponenty a vrtuľníky. Okrem týchto výrobkov by sa clá mali dotknúť aj odevov a potravinových produktov, ako syry, ovocie, víno, olivový olej i produkty z rýb, napríklad z lososa.Hovorca Airbusu Rainer Ohler v tejto súvislosti povedal, že európsky výrobca lietadiel prijal opatrenia na splnenie "relatívne drobných" nedoriešených požiadaviek zo strany WTO. Čo sa týka sumy okolo 11 miliárd USD, ktorú mali spôsobiť Spojeným štátom dotácie EÚ pre Airbus, tak to USA podľa neho preháňajú.povedal Ohler na výšku navrhovaných ciel na európske produkty.dodal. Zároveň upozornil, že rozhodnutie organizácie z minulého týždňa proti Boeingu v súvislosti s daňovými úľavami pre americkú firmu by malo EÚ umožniť "pristúpiť k ešte výraznejším protiopatreniam".Navyše, zdroj z Európskej komisie uviedol, že Európska únia je pripravená na prípadnú odvetu voči USA.dodal Ohler.