Agrorezort: Na farme v Dolných Semerovciach bol potvrdený mor ošípaných

Na farme v Dolných Semerovciach v okrese Levice bol potvrdený africký mor ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Levice vydala opatrenia v ohnisku nákazy aj v troj- a desaťkilometrovej reštrikčnej zóne. Pre človeka nákaza nepredstavuje riziko. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Veronika Daničová.





„Dňa 2. mája 2025 Národné referenčné laboratórium vo Zvolene potvrdilo prvé ohnisko afrického moru ošípaných u domácich ošípaných na Slovensku v roku 2025. Pozitívna vzorka pochádza od ošípanej na farme v katastri obce Dolné Semerovce, okres Levice, ktorá vykazovala príznaky ochorenia. V chove sa nachádza približne 18.458 výkrmových ošípaných. Nevyhnutná depopulácia sa začína 5. mája 2025,“ priblížil agrorezort s tým, že spôsob zavlečenia nákazy do chovu vyšetrujú. Kadávery budú v súlade s legislatívou spracované v kafilérii.Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v domácich chovoch. Vytýčili aj trojkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska, desaťkilometrové pásmo dohľadu a manažment depopulácie ohniska.MPRV pripomenulo, že domácu zabíjačku ošípaných treba nahlásiť na RVPS Levice aspoň jeden pracovný deň vopred. Zabezpečiť takisto treba odber vzorky na vyšetrenie afrického moru ošípaných. Mäso a orgány zo zabitej ošípanej možno použiť na domácu spotrebu až po oznámení negatívneho výsledku.V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. Iné druhy zvierat či telá ošípaných možno premiestňovať len s povolením RVPS. Usmrcovať ošípané možno len s povolením a pod dohľadom RVPS. Zakázané je aj premiestňovanie mäsa či produktov z ošípaných z chovu do chovu.Africký mor ošípaných je akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov. Prenáša sa priamym kontaktom s infikovaným alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi či so sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat. Ochorenie sa prejavuje niekoľko dní trvajúcou vysokou horúčkou, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou.Úmrtnosť zvierat je vysoká, dosahuje takmer 100 %, potvrdené ohnisko je nevyhnutné depopulovať. Choroba je neliečiteľná a neexistuje preventívne očkovanie. Africký mor ošípaných nie je prenosný na ľudí ani na iné druhy zvierat, informovalo MPRV.