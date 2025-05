Blížime sa k bodu najnižšej zadlženosti mesta, tvrdí bratislavský primátor Vallo – VIDEO

Zlatá stredná cesta

Počet zamestnancom na magistráte

5.5.2025 (SITA.sk) - Bratislavský primátor Matúš Vallo v rozhovore pre agentúru SITA priblížil aktuálny stav zadlženosti hlavného mesta. Tvrdenia o tom, že Bratislava ide gréckou cestou a nachádza sa v stave najväčšej zadlženosti, sú podľa neho fámou a opak je pravdou. „Keď som sa stal primátorom v roku 2018, zadlženosť Bratislavy bola na úrovni 52 percent. Minulý rok sme končili so zadlženosťou približne 46 percent," poznamenal.Podľa Valla s blížime k bodu, keď bude mať hlavné mesto najnižšiu zadlženosť za posledných 20 rokov. „Na druhej strane nejdem hrať tú populistickú hru, že ja nič nerobím a mám ušetrené peniaze na účte. Musíme byť v dobrej finančnej kondícii, ale zároveň musíme to mesto rozvíjať ďalej a na to potrebujeme finančné prostriedky," skonštatoval primátor. Východiskom je podľa neho zlatá stredná cesta, ktorá spočíva v znižovaní dlhu a investíciách zároveň.Primátor reagoval tiež na tvrdenia o prezamestnanosti magistrátu. Aktuálny počet zamestnancov je podľa neho približne 930, ich navyšovanie má však podľa Valla svoje opodstatnenie. „Založili sme napríklad komunálny podnik, dnes tam máme skoro 250 zamestnancov. Ten nám šetrí na kosbe, či snehovej údržbe približne 30 percent,"Pribudla tiež napríklad sekcia sociálnych vecí, ktorá predtým neexistovala a plní svoju nezastupiteľnú úlohu. „Je ľahké na jednej strane hovoriť, majte menej ľudí. Ale mesto, ktoré má skoro 700-tisíc ľudí, potrebuje mať nejakú normálnu štruktúru," myslí si Vallo. Podľa neho je dôležité nebáť sa pozrieť na realitu a povedať, že na to, aby mesto robilo dobrý servis svojim občanom, potrebuje obsadiť niektoré témy, ktoré tu doposiaľ neboli zastúpené.