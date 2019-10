Agrorezort na rok 2020 získa zdroje vo výške 943 mil. eur

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa na rok 2020 rozpočtujú zdroje vo výške 943 miliónov eur, z toho výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu 793 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky kapitoly sa navrhujú vo výške 149 miliónov eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 klesajú o 95,4 milióna eur, teda o 39,1 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Osobné výdavky sú rozpočtované v sume 56,2 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 11,3 milióna eur, teda o 25,2 %. Uvedenú zmenu ovplyvnilo najmä premietnutie valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 do nasledujúcich rokov, valorizácie od 1. januára 2020 na úrovni 10 % a vnútorný presun z kategórie tovarov a služieb z dôvodu delimitácie činností diaľkového prieskumu zeme a geoinformatiky z príspevkovej organizácie do aparátu a tiež z dôvodu delimitácie zamestnaneckých miest z príspevkovej organizácie na Pôdohospodársku platobnú agentúru na zabezpečenie administrácie štátnej pomoci v zmysle novely zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe.Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v sume 40,2 milióna eur. Výrazné zníženie zdrojov na tovary a služby je ovplyvnené prijatím zákona, ktorým sa zrušil osobitný odvod obchodných reťazcov rozpočtovaný na rok 2019 v sume 119 milióna eur.Výdavky na bežné transfery sa na rok 2020 rozpočtujú v sume 50,7 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 413.000 eur v dôsledku zapracovania valorizácie platov zamestnancov príspevkových organizácií.Objem kapitálových výdavkov sa navrhuje v sume 2,01 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zníženie o 825.000 eur, teda o 29,1 %. Kapitálové výdavky vo výške 1,2 milióna eur budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie a následnej rekonštrukcie a technického zhodnotenia administratívnych budov, 500.000 eur je vyčlenených na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky, 300.000 eur sa rozpočtuje na obstaranie finančných aktív v oblasti informatizácie rezortu a 6000 eur je určených na úpravu softvéru na zabezpečenie úloh kapitoly vyplývajúcich zo zákona o hospodárskej mobilizácii.