Rezort práce má v budúcom roku hospodáriť s vyššími zdrojmi

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo práce by malo dostať v budúcom roku z rozpočtu viac finančných prostriedkov. Celkové výdavky kapitoly rezortu práce v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok vzrastú o 23,8 %, celkovo dosiahnu 2,85 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na budúci rok, ktorý v pondelok schválila vláda.Prostriedky zo zdrojov Európskej únie vrátane spolufinancovania medziročne vzrastú o 133 miliónov eur. Rozpočtové zdroje kapitoly sa na budúci rok navrhujú v objeme 2,62 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok stúpnu o 18,7 %. Nárast je spôsobený najmä vplyvom novelizácie zákona o prídavku na dieťa, keďže rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských pomôcok. Zvýšenie taktiež súvisí s novelizáciou zákonov o rodičovskom príspevku, peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vianočnom príspevku a sociálnych službách.uvádza sa v návrhu rozpočtu. Najviac zdrojov má ísť na sociálnu inklúziu, na ktorú je vyčlenených 2,37 miliardy eur, na politiky zamestnanosti má smerovať 258,6 milióna eur, na inštitucionálnu podporu 203,9 milióna eur a na informačné technológie je vyčlenených 18,5 milióna eur.