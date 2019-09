Agrorezort navrhuje zvážiť vytvorenie štátnej správy pozemkových úprav

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. septembra (TASR) – Zvážiť opätovné vytvorenie špecializovanej štátnej správy pozemkových úprav, ktorá by bola priamo podriadená ministerstvu, navrhuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Pre TASR to uviedol rezort v reakcii na nedávne vyhlásenie stavovských organizácií, ktoré združujú odborníkov na pozemkové úpravy.Návrh je súčasťou materiálu z dielne ministerstva o opatreniach na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý vláda schválila 21. augusta.Organizácie v stanovisku z 22. augusta okrem uvítania tohto odborného materiálu tvrdia, že na trhu je dostatok projektantov pozemkových úprav a počas 30 rokov trvania úprav bude treba ich stavy doplniť. Čiastočne vidia problém v pripravenosti štátnej správy. Podľa nich treba opätovne zaviesť špecializovanú štátnu správu na úseku pozemkových úprav, katastra nehnuteľností, doplniť stavy, vyčleniť a doškoliť odborníkov, vedúcich projektov pozemkových úprav.MPRV SR rovnako navrhuje na úrovni ústredného orgánu opätovné vytvorenie sekcie pozemkových úprav. Sekcia pozemkových úprav bola v minulosti na ministerstve pôdohospodárstva v rokoch 2005 - 2006. „konkretizoval rezort.Finančné náklady na pozemkové úpravy v 3103 katastrálnych územiach by podľa materiálu ministerstva počas 30 rokov mali dosiahnuť výšku 1,093 miliardy eur, ročne priemerne 36,4 milióna eur. Podľa MPRV SR ide pri pozemkových úpravách o rozsah prác, aký sa ešte v SR nerealizoval.