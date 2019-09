Viac ako 1000 žiakov absolvuje v týchto dňoch opravnú maturitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 3. septembra (TASR) - Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky absolvuje od utorka do štvrtka 5. septembra celkovo 1035 žiakov na celom Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.V utorok sú naplánované testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, na ktoré je prihlásených 301 žiakov. Maturitnú skúšku si zopakuje aj 17 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra.O deň neskôr, v stredu, budú žiaci písať test z vybraného cudzieho jazyka. Najviac žiakov – 395 - čaká anglický jazyk na úrovni B1. V poradí ďalšími najpočetnejšie zastúpenými sú nemecký jazyk úrovne B1 a anglický jazyk na úrovni B2, z ktorých si bude externú časť alebo písomnú formu internej časti maturitnej skúšky opravovať zhodne po 67 žiakov. Opravnú maturitu budú žiaci písať aj z ruského jazyka, pričom na všetky tri úrovne náročnosti sa prihlásilo 17 žiakov.Posledným dňom opravného termínu bude štvrtok, pričom 175 prihlásených žiakov bude písať test z matematiky.V riadnom termíne mali neúspešní maturanti možnosť prihlásiť sa na opravnú maturitu riaditeľovi svojej školy do 30. júna. Podmienkou bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, respektíve v náhradnom termíne maturít a musia úspešne ukončiť posledný ročník štúdia. "uviedol rezort školstva. Na tento termín sa môžu prihlásiť do 30. septembra.Opravný termín organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov.