Agrorezort podporuje dodávky malých a stredných výrobcov do reťazcov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dlhodobo podporuje, aby malí a strední producenti mohli dodávať potraviny do obchodných reťazcov. Pre TASR to uviedol v pondelok rezort v reakcii na vyjadrenia z tlačovej besedy občianskeho združenia Kvalita z našich regiónov, kde vystúpila aj predstaviteľka Vidieckej platformy.MPRV SR v roku 2017 začal projekt regionálnych pultov s názvom Chcem dodávať, do ktorého sa zapojilo viacero obchodných reťazcov.uviedla ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Gabriela Matečná (SNS).Podstata projektu spočíva v tom, že lokálni výrobcovia môžu v prípade záujmu dodávať potraviny pravidelne priamo do maloobchodných predajní konkrétneho reťazca, a to do vzdialenosti 50 kilometrov od miesta ich výroby. Dodávatelia do regionálnych pultov majú zjednodušené dodacie podmienky, skrátené splatnosti faktúr. Do projektu sa zapojili desiatky až stovky výrobcov.uzavrela ministerka.Bohumila Tauchmannová z občianskeho združenia a predstaviteľka Vidieckej platformy Anna Balková sa zhodli na tom, že menší slovenský producent nemá možnosť splniť podmienky obchodu, ktoré ten musí vyžadovať podľa legislatívy. Podľa nich by bolo treba zriadiť tzv. kútiky s lokálnymi potravinami.