Agrorezort podporuje kampaň Na bicykli do obchodu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) – Motivovať ľudí, aby za nákupmi cestovali na bicykloch, je cieľom celoslovenskej kampane s názvom Na bicykli do obchodu, ktorú podporuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Médiá o tom v utorok informoval rezort.Ministerstvo pripomína, že viac ako polovica nákupov potravín sa dá odviezť na bicykli. Spotrebitelia tak majú možnosť nielen urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj šetriť životné prostredie a parkovacie miesta.“ uviedla rezortná ministerka Gabriela Matečná (SNS).Agrorezort upriamuje pozornosť na nové nákupné trendy, čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje menšie lokálne obchody a trhoviská pred veľkým hypermarketom.uvádza.Podľa ministerky Matečnej na to, aby sa bolo možné po meste pohybovať na bicykli, je potrebné mať bezpečné cyklotrasy. Tie postupne pribúdajú na celom Slovensku. MPRV SR je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), v rámci ktorého môžu samosprávy získať prostriedky aj na cyklodopravu. Na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry poputuje do regiónov 81,8 milióna eur. Dosiaľ bolo schválených 102 cyklistických projektov po celom Slovensku, z ktorých vzniknú desiatky cyklotrás primárne určených na dochádzanie do práce, školy, obchodu či za službami.Podľa organizátorov kampane Na bicykli do práce, ľudia siahnu po automobiloch často možno len zo zvyku alebo pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný nákup v obchode, ktorý je vzdialený možno len pár sto metrov od ich domu.konštatujú organizátori kampane.