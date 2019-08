Sme rodina: Rozšírenie Rady SPF o ďalších členov bol zbytočný krok

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) - Rozšírenie Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF) o ďalších dvoch členov bol zbytočný a neefektívny krok, ktorý opäť zaplatí daňový poplatník. Ak chcela vláda pomôcť Rade SPF, mala namiesto svojich politických nominantov menovať práve zástupcov Združenia miest a obcí (ZMOS) a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) bez nutnosti meniť zákon. Uviedlo to opozičné hnutie Sme rodina – Boris Kollár v reakcii na brífing ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej (SNS).Matečná za účasti generálnej riaditeľky SPF Adriany Šklíbovej na brífingu na pôde pozemkového fondu informovala, že Rada SPF prvýkrát v utorok zasadala aj s účasťou zástupcu poľnohospodárov Olivera Šiatkovského a zástupcu samosprávy Michala Sýkoru.Vláda SR mohla podľa hnutia Sme rodina nominovať zástupcov ZMOS-u a SPPK aj bez zbytočného rozširovania Rady SPF, tak ako to bolo bežnou praxou v predchádzajúcom období, keď napríklad za ZMOS bol členom rady Michal Sýkora.Ďalšie rozšírenie rady podľa predsedu hnutia Borisa Kollára pritom nevyrieši procesné problémy a obštrukcie pri plnení reštitučných nárokov. SPF by podľa Kollára mal radšej posilniť regionálne odbory a odborné tímy tak, aby sa na vydanie reštitučných náhrad nemuselo čakať desiatky rokov.povedala Matečná.Rada SPF sa rozšírila o Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského, a to na základe návrhu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SPPK. Do funkcie ich 26. júna zvolila Národná rada (NR) SR.V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa zmenil počet členov Rady SPF z 11 na 13 členov. Zvýšil sa počet členov rady, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády, zo šiestich na osem. Jedného vláde SR navrhuje ZMOS a jedného SPPK.