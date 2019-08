Agrorezort posiela poľovníkom chladiace boxy na ulovené diviaky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zatín 21. augusta (TASR) - Agrorezort začal s distribúciou chladiacich boxov pre poľovníkov na dočasné uskladnenie ulovenej diviačej zveri. Súvisí to s nariadením intenzívneho lovu diviakov v rámci opatrení na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Prvé chladiace zariadenia doviezli v stredu do Trebišovského okresu, v ktorom od konca júla zaznamenali viacero prípadov domácich ošípaných i diviakov nakazených vírusom AMO.uviedol v obci Zatín v okrese Trebišov generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jaroslav Regec. Dodávky pre poľovné revíry budú podľa neho v počte 30 až 36 kusov týždenne, ukončené by mali byť za dva a pol mesiaca.Situáciu s AMO v Trebišovskom okrese Regec označil za vážnu.povedal.Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš konštatoval, že sú potrebné radikálne opatrenia na zníženie stavu diviakov.povedal. Ulovené diviaky budú v boxoch, dokiaľ nebude známy výsledok vyšetrení z ich vzoriek. V prípade potvrdenia AMO pôjdu všetky diviaky z boxu do kafilérie, pri negatívnych vzorkách môže ísť diviačie mäso na konzum.Špeciálne chladiace zariadenia majú rozsah teploty od -5 do +10 stupňov Celzia, zmestí sa do nich zhruba desať diviakov. Cena jedného zariadenia je podľa Bíreša okolo 5500 eur.Inštaláciu boxov označil prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký za významnú pomoc štátu pre užívateľov poľovných revírov, aby dokázali plniť prísne nariadenia v súvislosti s bojom proti šíreniu AMO.konštatoval.Šéf ŠVPS zároveň informoval, že v súvislosti s výskytom AMO a prijatými opatreniami prídu v nedeľu (25. 8.) na Slovensko na tri dni experti z Európskej komisie.konštatoval.