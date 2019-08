Každý štvrtý obyvateľ Nemecka má korene v zahraničí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Každý štvrtý obyvateľ Nemecka (25,5 percenta) má korene v zahraničí. Počet ľudí s migračným pôvodom tento rok dosiahol doposiaľ najvyššie číslo - až 20,8 milióna. Oproti roku 2017 ide o nárast o 2,5 percenta. Najnovšie údaje vychádzajú z mikrocenzu nemeckého štatistického úradu, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu, píše agentúra DPA.Mierne viac než polovica osôb so zahraničným pôvodom (52 percent) má nemecký pas, zatiaľ čo 48 percent z nich tvoria cudzinci.Za človeka s migračným pôvodom sa považuje osoba, ktorá sa nenarodila s nemeckým občianstvom alebo minimálne jeden z jej rodičov nie je rodeným Nemcom či Nemkou.Podľa údajov štatistického úradu sa 13,5 milióna ľudí s migračným pôvodom nenarodilo v Nemecku a do tejto krajiny prišlo už počas svojho života.Ako dôvod presťahovania uviedol takmer každý druhý opýtaný rodinné dôvody a každý piaty zase pracovné.Pätnásť percent ľudí prišlo do Nemecka ako utečenci uchádzajúci sa o azyl. Títo pochádzajú prevažne z krajín Blízkeho východu.Päť percent ľudí sa v Nemecku usadilo kvôli štúdiu či ďalšiemu vzdelávaniu.Takzvaný mikrocenzus je štatistický demografický prieskum uskutočňovaný každoročne na výberovej skupine približne jedného percenta obyvateľstva.