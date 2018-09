Agrorezort pretavil do praxe konkrétne kroky na podporu potravinárstva

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 21. septembra (TASR) - Agrorezort pretavil za posledné dva roky do praxe konkrétne systémové opatrenia na podporu slovenského potravinárstva a zvýšenie podielu slovenských potravín. Zdôraznil to pre TASR Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Reagoval tak na piatkové vyjadrenia predstaviteľov hnutia Sme rodina, ktorí uviedli, že slovenské pôdohospodárstvo prežíva jednu z najväčších a najťažších kríz.zdôraznil predseda hnutia Boris Kollár. Hnutie pripomenulo zvýšenie negatívneho salda zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v prvom polroku tohto roka.Podľa ministerstva však dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech.opísal Feik.Vďaka iniciatíve Slovenska predstavila podľa jeho slov Európska komisia znenie takzvaného legislatívneho balíčkaTen zavádza do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu aj pojem dvojaká kvalita produktov.Rezort pripravil tiež podľa Feika zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami. "Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu, či prísnejšie sankcie," vymenoval.Ministerstvo zároveň podľa jeho slov chráni spotrebiteľov. Napríklad v roku 2017 vykonalo takmer 45.000 kontrol potravín od prvovýrobcov až po pulty.doplnil Feik.Negatívne saldo zahraničného obchodu, nízky podiel slovenských potravín, ale aj dominancia veľkých potravinových reťazcov, sú podľa neho výsledkom toho, že agrosektor bol dvadsať rokov na pokraji záujmu spoločnosti.dodal.Treba si podľa neho uvedomiť, že máme trhové hospodárstvo a nie plánovanú ekonomiku.uviedol.Slovenskému potravinárstvu určite podľa ministerstva pomôže aj to, že budú ľudia kupovať slovenské výrobky. To však nemožno spotrebiteľom nariadiť, len odporučiť.Poľnohospodárstvo pritom podľa agrorezortu podľa predbežných údajov dosiahlo za rok 2017 kladný výsledok hospodárenia, teda zisk pred zdanením vo výške 60,2 milióna eur. V porovnaní s rokom 2016 sa jeho úroveň zvýšila o 23,6 %, čo predstavuje zvýšenie o 11,5 milióna eur.