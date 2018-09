Zisk poisťovacieho trhu Lloyd's of London v 1. polroku prudko klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 21. septembra (TASR) - Poisťovací trh Lloyd's of London zaznamenal za 1. polrok tohto roka prudký medziročný pokles zisku, čo je dôsledok nižšej návratnosti investícií. V porovnaní s vývojom za celý minulý rok sa však jeho situácia výrazne zlepšila. Za celý rok 2017 totiž zaznamenal vysokú stratu.Poisťovací trh, ktorý pokrýva riziká od ropných plošín až po nohy svetových futbalových hviezd, zaznamenal za 1. polrok tohto roka zisk pred zdanením na úrovni 600 miliónov libier (677,28 milióna eur). V rovnakom období pred rokom predstavoval zisk 1,2 miliardy libier.Za celý minulý rok však špecialista na poisťovací a zaisťovací trh vykázal stratu 2 miliardy libier. Stratu, ktorá bola prvou za šesť rokov, spôsobila séria prírodných katastrof ako hurikány a rozsiahle lesné požiare.viedla šéfka poisťovacieho trhu Inga Bealeová, ktorá vo funkcii na budúci mesiac končí. Od 15. októbra ju nahradí John Neal, ktorý pôvodne viedol poisťovaciu spoločnosť QBE.Ako Bealeová dodala, aj keď tieto výsledky vedenie tešia, Lloyd's of London chce aj naďalej pokračovať v procese znižovania nákladov. Hurikánová sezóna v USA sa totiž ešte zďaleka neskončila. Výsledky svetových poisťovacích spoločností ovplyvní ako hurikán Florence, ktorý tento mesiac zasiahol Severnú Karolínu, tak aj tajfún Čebi, ktorý zasiahol západné pobrežie Japonska. Za celý minulý rok predstavovali škody pre poisťovne v dôsledku hurikánov, lesných požiarov, záplav a zemetrasení rekordných vyše 135 miliárd USD (114,71 miliardy eur).Podobne ako iné britské spoločnosti a inštitúcie aj Lloyd's of London sa pripravuje na odchod Británie z Európskej únie. Od začiatku budúceho roka preto začne v Bruseli ponúkať poistenie jeho dcérska firma Lloyd's Brussels.(1 EUR = 0,88590 GBP, 1 EUR = 1,1769 USD)