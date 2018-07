Agrorezort schválil projekty prechodu do malých sociálnych centier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Poskytovatelia sociálnych služieb získajú finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhodnotilo prvé dve kolá žiadostí zamerané na tzv. deinštitucionalizáciu centier.Agrorezort je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Jeho cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí. Rezort považuje rozvoj vidieka popri poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve za dôležitú agendu.priblížila v správe pre médiá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).Základným princípom tejto výzvy je budovanie tzv. deinštitucionalizovaných centier.vysvetlil generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Marek Mitošinka.Celková alokácia na túto eurofondovú výzvu prestavuje sumu 67,449 milióna eur. Ministerstvo vyhodnotilo prvé dve kolá a schválilo deväť projektov za 9,3 milióna eur. Ide o projekty v Ružomberku, mestskej časti Bratislava-Rača, Močenku, Veľkých Kapušanoch, Santovke a Holíči. Výzva je otvorená do vyčerpania alokácie so zohľadnením územného prerozdelenia.Oprávnenými aktivitami sú rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Výzvu pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.