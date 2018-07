Podiel nájomného bývania v SR je približne 6 %, v EÚ od 19 do 62 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - V krajinách Európskej únie (EÚ) sa podiel nájomných bytov pohybuje od 19 % do 62 % z celkového bytového fondu. Na Slovensku je to približne 6 %, čo nepriaznivo vplýva na možnosti mobility pracovnej sily, podporu bývania mladých rodín či hendikepovaných občanov. Je to jedno zo zistení medzinárodného projektu BIEP (Benchmarking Information Exchange Project), do ktorého sa zapojil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Zameral sa na porovnávanie pravidiel podpory nájomného bývania v Českej republike a Rakúsku.Starostlivosť o potreby občanov v oblasti bývania v SR a ČR je v kompetencii miest a obcí.konštatuje v informácii pre médiá NKÚ SR s tým, že výstavba obecných nájomných bytov v SR a ČR mala v rokoch 2009 a 2016 klesajúcu tendenciu.Kontrolóri konštatujú, že na Slovensku príspevok na bývanie nezohľadňuje rozdiely vo výške nájomného a je presne určený (55,80 eura pre jednočlennú domácnosť a 89,20 eura pre viacčlennú domácnosť), v Česku je jeho výška stanovená na základe skutočných alebo normatívnych nákladov na bývanie a počtu osôb v domácnosti.V ČR i na Slovensku je štátna podpora dlhodobo zameraná v prospech vlastného bývania, ktorá však v spojení s rastom cien nehnuteľností a sprísňovaním podmienok pre získanie hypotekárnych úverov prestáva byť finančne dostupná pre širšie vrstvy obyvateľstva, uvádza NKÚ SR v správe.Podľa slovenskej i českej národnej autority v externej kontrole je príkladom dobrej praxe systém nájomného bývania v Rakúsku. Ten nie je zameraný len na domácnosti s nízkymi príjmami, ale jeho cieľom je dať širokým vrstvám obyvateľstva k dispozícii dostupné a kvalitné bývanie.píše sa v správe.Podiel nájomných bytov v Rakúsku tvorí až 42% z celého bytového fondu, kým v Česku je to 21%, uzatvárajú slovenskí kontrolóri.UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanovisko MDV SR.