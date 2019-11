Agrorezort spúšťa elektronickú databázu potravín a výrobcov zo SR

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Nitra 7. novembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa nové opatrenie na podporu slovenských potravinárov. Elektronická databáza slovenských potravín a ich producentov Slovak Food Export by mala pomôcť slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahraničí.Podľa šéfky rezortu Gabriely Matečnej (SNS) práve cez podporu exportných aktivít potravinárov vedie cesta, ako znižovať negatívne obchodné saldo Slovenska v potravinách, posilniť domácu produkciu a tým zvýšiť našu potravinovú sebestačnosť.uviedla Matečná vo štvrtok počas otvorenia Exportného dňa na výstave Gastra & Kulinária v Nitre.Elektronická databáza slovenských výrobcov a potravinárskych výrobkov slúži na prezentáciu slovenských produktov v zahraničí. Prihlásiť sa do nej môže bezplatne každá slovenská potravinárska výrobná spoločnosť, ktorá exportuje do zahraničia alebo to má vo svojej dlhodobej stratégii.povedal generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. Databáza je dostupná na stránke www.bestslovakfood.com a spravuje ju MPRV SR.