Rusko: Európske krajiny nedokážu Irán motivovať k dodržiavaniu dohody

Jeruzalem 7. novembra (TASR) - Európske krajiny nie sú schopné ponúknuť Iránu také ekonomické stimuly, ktoré by ho motivovali k plneniu Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA, tzv. jadrovej dohody). Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov to povedal vo štvrtok pre ruských novinárov počas návštevy Izraela. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.Podľa Riabkova je nateraz predbežné uvažovať o stretnutí ministrov zahraničných Irán a zostávajúcich piatich strán spomínanej jadrovej dohody - Ruska, Británie, Číny, Francúzska a Nemecka." vyhlásil Riabkov.Vysokopostavený ruský diplomat verí, že výsledkom nedostatočného úsilia európskych krajín je to, že Teheránzdôraznil s tým, že MoskvaJCPOA z roku 2015 zaviedol pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako munícia v jadrových hlaviciach. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.Európske štáty, ktoré nesúhlasia s jednostranným odchodom Spojených štátov od zmluvy, sa snažia Iránu pomôcť zmierniť následky amerických sankcií a udržať tak JCPOA v platnosti. Teherán však považuje snahy európskych partnerov za nedostatočné a v posledných mesiacoch začal podnikať kroky smerujúce k zväčšeniu množstva a miery obohatenia svojich zásob uránu.