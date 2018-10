AGROREZORT: Stojíme na strane spotrebiteľov a farmárov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a jeho vedenie stojí na strane spotrebiteľov, poľnohospodárov a potravinárov. Uviedlo to MPRV SR v reakcii na štvrtkové vyjadrenia opozície ohľadom osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov.Opoziční poslanci aj vzhľadom na ich personálne prepojenia, stoja podľa MPRV SR na strane reťazcov. Napriek tomu, že svojim dodávateľov odmietajú reťazce zvyšovať ceny dodávok, za posledné obdobie rástli ceny potravín na Slovensku najviac spomedzi krajín V4. Ceny potravín na Slovensku v minulom roku stúpli o 5,4 %, do cien dodávateľov sa však toto zvýšenie nepremietlo. Kam plynú zisky z tohto zvyšovania cien pre slovenských spotrebiteľov?Súčasné prerozdelenie cien potravín je podľa agrorezortu nerovnomerné a voči dodávateľom i spotrebiteľom neférové. Obchodná prirážka by mala byť úmerná k pridanej hodnote, ktorú konkrétny segment v agropotravinárskom sektore vygeneruje. Najväčšiu pridanú hodnotu v súčasnosti vytvárajú farmári a spracovatelia potravín, majú však najmenší podiel na profite. Množstvo slovenských dodávateľov predáva svoje výrobky na hranici výrobných nákladov. Pritom pestovať plodiny alebo chovať zvieratá vyžaduje každodennú starostlivosť, ktorá v sebe navyše nesie obrovské množstvo rizík. Farmári a potravinári by za túto prácu mali byť adekvátne odmenení.MPRV SR dodalo, že okrem vysokých obchodných prirážok reťazce využívajú aj rôzne aktivity, ako získať od svojich dodávateľov ďalšie financie. Či už ide o poplatky za letáky, za jubileá či ďalšie. Tento problém sa netýka len Slovenska, ale celej Európskej únie. Európska komisia už predstavila legislatívu na zamedzenie nekalých obchodných praktík, ktorú iniciovalo práve Slovensko počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie.Podľa opozície návrh zákona na zavedenie osobitného 2,5-percentného odvodu pre reťazce je namierený proti ľuďom. Pocítiť ho môžu spotrebitelia vo vyšších cenách či zamestnanci v obchodoch na nižších mzdách. Slovenským poľnohospodárom a potravinárom pritom podľa predstaviteľov opozičných strán nijako nepomôže.Spoločne preto vyzvali koaličných poslancov, aby za tento návrh z dielne SNS nehlasovali.zdôraznil predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej spoločnej tlačovej konferencii opozície v Národnej rade (NR) SR.Za SaS doplnil, že budú skúmať možnú protiústavnosť tohto zákona, a tiež aj jeho súlad s európskym právom. Šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vyzvala na stiahnutie tohto návrhu z rokovania parlamentu. Ceny potravín totiž podľa jej slov za posledné dva roky stúpajú, od štátu by preto očakávala, že sa bude snažiť rast cien spomaľovať. "uviedla Remišová. Upozornila tiež aj na možné rušenie malých predajní na vidieku.Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého je tento návrh zákona ekonomicky to isté, ako keby sa zvýšila daň z pridanej hodnoty (DPH) na 22,5 % na potraviny, obuv či textil. Jednoducho na tovar, ktorý sa predáva v reťazcoch. "opísal poslanec. Keď to však podľa neho predseda SNS Andrej Danko navrhne a zabalí do dane na reťazce, zrazu je to pre zvyšok koalície prijateľné. Vyzval preto koalíciu, aby prestala ustupovať Andrejovi Dankovi a nehlasovala za tento návrh.Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár doplnil, že toto opatrenie pocítia tí najchudobnejší ľudia. Napríklad matky s deťmi či dôchodcovia.vyhlásil Kollár.Národniari odôvodňujú zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce pomocou pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Podľa predstaviteľov opozície je mnoho možností, ktoré môžu reálne pomôcť poľnohospodárom, zavedenie osobitného odvodu však k nim podľa nich nepatrí.