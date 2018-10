Tajani:Krajiny EÚ odmietajúce migrantov by mali dať viac peňazí Afrike

Na archívnej snímke Antonio Tajani. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani vo štvrtok navrhol, aby členské štáty EÚ, ktoré odmietajú na svojom území prijať utečencov, ako náhradné riešenie platili viac za migračné a rozvojové projekty v Afrike. Jeho vyjadrenie zaznelo v súvislosti s rokovaniami hláv vlád a štátov EÚ o migrácii a vzťahoch s africkými krajinami na summite EÚ v Bruseli.Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že nezhody súvisiace s migráciou a relokáciami migrantov už od roku 2015 rozdeľujú EÚ na južné a východné krajiny a tiež ich stavajú do sporu s bohatými a cieľovými krajinami pre migrantov, ako je napríklad Nemecko.uviedol Tajani počas svojej štvrtkovej tlačovej konferencie v budove Európskej rady.zhodnotil situáciu.Podľa jeho slov je lepšie dosiahnuť nejaký kompromis, než nedospieť k žiadnej dohode.Migrácia je vodou na mlyn pre rôzne protimigračné, populistické a nacionalistické zoskupenia v Európe. Reuters však upozornil, že nižší príliv migrantov - tento rok prišlo do EÚ menej ako 100.000 utečencov - znamená, že táto situácia zjednodušuje hľadanie spoločného riešenia. No aj napriek týmto číslam sú bývalé komunistické krajiny EÚ ako Poľsko a Maďarsko stále neoblomné a nepripúšťajú premiestnenie žiadnych utečencov na svoje územie.Na druhej strane Nemecko, Francúzsko či Holandsko, ktoré doteraz požadovali vyššiu mieru solidarity od ostatných členských krajín EÚ, môžu byť teraz otvorenejšie voči návrhom nájsť iné spôsoby riešenia migrácie.Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas sa - podobne ako Tajani - vyslovil za to, že všetky krajiny musia prevziať časť zodpovednosti a nejakým spôsobom sa angažovať v tejto otázke a ak nechcú prijímať utečencov, tak môžu viac prispievať pre Afriku. Premiéri a prezidenti na summite totiž zdôraznili, že vzťahy medzi EÚ a Afrikou majú mimoriadny význam a vzájomná spolupráca by mala byť podporovaná aj konkrétnymi finančnými zdrojmi - napríklad prostredníctvom Európskeho plánu pre vonkajšie investície či Európskeho trustového fondu pre Afriku.