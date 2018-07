Agrorezort zabojuje za lepšie ohodnotenie inšpektorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) – Agrorezort v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov na riešenie zlej situácie v odmeňovaní pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a ňou riadených organizácií. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 však bude bojovať za lepšie ohodnotenie veterinárnych a potravinových inšpektorov. Pre TASR to uviedol Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Ministerstvo podľa neho dlhodobo upozorňuje na podpriemerné mzdové ohodnotenie zamestnancov ŠVPS a ňou riadených organizácií.zdôraznil s tým, že je to dôležité aj z pohľadu zvyšujúcich sa nárokov na veterinárne a potravinové kontroly, pričom ide aj o bezpečnosť spotrebiteľov.MPRV však podľa neho v súčasnosti nemá dostatok financií na riešenie nepriaznivej situácie v odmeňovaní týchto pracovníkov.uistil Feik.MPRV tak reagovalo na kritiku Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES), ktorý upozornil na nevyhnutnosť riešenia súčasného stavu odmeňovania zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL).Na tento účel zorganizovali aj petíciu Za dôstojné platy, žiaden posun vo veci riešenia zlej finančnej situácie však doposiaľ nenastal. Uviedli to odborári v liste zaslanom TASR.upozornili s tým, že riešenie tohto stavu by sa malo stať prioritou vedenia ŠVPS aj agrorezortu.