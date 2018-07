Letné kino v Piešťanoch ožíva po dvadsiatich rokoch

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta

Piešťany 24. júla (TASR) – Dlho opustený amfiteáter v mestskom piešťanskom parku sa dožíva oživenia. Po predchádzajúcich brigádach dobrovoľníkov, ktorí z hľadiska odstránili náletové dreviny a areál vyčistili, nastúpilo mesto so svojou investíciou na revitalizáciu. Z rozpočtu uvoľnilo viac ako 92.000 eur a v súčasnosti sa schyľuje k nainštalovaniu premietacej techniky.V rámci stavebných úprav pribudlo technické zázemie, aby sa Piešťanci i kúpeľní hostia mohli tešiť z premietania počas letných večerov. Projekt zahrnul i oplotenie, opravu časti fasády, osadenie sanitárneho kontajnera s toaletami a jeho napojenie na kanalizáciu. Čaká sa na osadenie lavíc. Tie by mali mať pod patronátom opäť dobrovoľníci, rovnako ako celkovú úpravu hľadiska. Michal Fiala z občianskeho združenia Spoločne pre Piešťany pre TASR uviedol, že termín závisí od toho, či ich realizátorská firma pustí na stavenisko. Ak by to nebolo možné, robili by až po jej odchode. To však už bude podľa neho na mieste otázka, či je efektívne pripravovať lavice letného kina v závere leta, pred jeseňou.Amfiteáter, v Piešťanoch známy aj ako prírodné divadlo, bol otvorený v roku 1959. Autormi projektu boli architekti Michal Maximilián Scheer a Jaroslav Rajchl. Stavba bola zakomponovaná do okolitej krajiny s dôrazom na zachovanie zelene. V minulosti bol dejiskom koncertov a rôznych kultúrnych podujatí, posledných dvadsať rokov boli jeho brány zatvorené a chátral.