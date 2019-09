Agrorezort: Zákon o ekologickej agrovýrobe zavedie previerku žiadateľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovičic Foto: TASR/Henrich Mišovičic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe je zavedenie vstupného preverenia predpokladov na ekologickú poľnohospodársku výrobu u žiadateľa, ktorý chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním na kontrolnom ústave. Vyplýva to z návrhu legislatívnej normy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Účinnosť by mal zákon nadobudnúť 1. januára 2021.priblížil v dôvodovej správe agrorezort.Podľa MPRV SR návrh zákona súčasne upravuje povinnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, povinnosti inšpekčných organizácií, ako aj označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby logom Európskej únie a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby, uvedeným v prílohe návrhu zákona.MPRV SR vypracovalo návrh zákona v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) v Bratislave na účely vykonania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.