Nemecká prokuratúra obvinila vedenie VW pre podvody s emisiami

Šéf Volkswagenu (VW) Herbert Diess. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brunswick 24. septembra (TASR) - Nemeckí prokurátori v utorok obvinili generálneho riaditeľa spoločnosti Volkswagen (VW) Herberta Diessa, bývalého šéfa Martina Winterkorna a vedúceho dozornej rady Hansa Dietera Pötscha zv súvislosti s emisným škandálom naftových motorov, ktorý dostal prezývku dieselgate.Táto trojica čelí obvineniu, žeinformovala príliš neskoro kapitálové trhy o významných platobných povinnostiach v súvislosti so škandálom dieselgate. Tým nezákonne ovplyvnila cenu akcií, uviedli prokurátori v severonemeckom meste Brunswick.Rozhodnutie prokuratúry tiež znamená, že trio sa ocitlo na, podobne ako napríklad Rupert Stadler, bývalý šéf Audi, dcérskej spoločnosti Volkswagenu, ktorého obvinili mníchovskí prokurátori v júli.Volkswagen sa na jeseň 2015 pod tlakom dôkazov priznal, že manipuloval s emisiami. Viac ako 11 miliónov jeho vozidiel na celom svete malo namontovaný softvér, ktorý pri testoch, teda v laboratórnych podmienkach, maskoval skutočné hodnoty škodlivých emisií oxidov dusíka. Tie tak pri skutočnej jazde na cestách prekročili zákonné limity až 40-násobne.Všetci traja: Diess, Winterkorn a Pötsch boli členmi predstavenstva VW v roku 2015 a neinformovali investorov o podvodoch a obrovských finančných rizikách hneď, ako sa to dozvedeli, ako bolo „ich zákonnou povinnosťou", uviedli prokurátori. Diess síce šéfuje VW len od apríla 2018, ale v roku 2015 sa stal členom predstavenstva. Začiatkom septembra povedal na autosalóne vo Frankfurte nad Mohanom, že ak ho obvinia, odstúpi z funkcie.Winterkorn bol generálnym riaditeľom od roku 2007 do roku 2015 a krátko po vypuknutí škandálu odstúpil. V apríli ho prokurátori v Brunswicku obvinili zo závažných podvodov, nekalej súťaže a porušenia dôvery, spolu so štyrmi ďalšími podozrivými.Škandál dieselgate otriasol Volkswagenom a aj celým nemeckým automobilovým sektorom, ktorý je jedným z pilierov hospodárstva a zamestnáva okolo 800.000 ľudí. Len samotný VW už stál viac ako 30 miliárd eur na pokutách, súdnych trovách a kompenzáciách pre majiteľov áut, väčšinou v Spojených štátoch. V Nemecku VW a jeho dcéry Audi a Porsche zaplatili pokutu v celkovej výške 2,3 miliardy eur za nedbanlivosť, pretože nezastavili podvody. To je totiž jediný spôsob, ako nemecké právo umožňuje trestať firmy.Stále však prebieha vyšetrovanie, ktoré má zistiť, kto v rámci spoločnosti bol zodpovedný za podvádzanie. Len prokuratúra v Brunswicku preveruje takmer 40 ľudí. Ale ani investori a vlastníci automobilov nesedia so založenými rukami. Akcionári začali rozsiahly spoločný proces, v rámci ktorého požadujú náhradu škody vo výške 9 miliárd eur. A asi 400.000 vodičov čaká na súdny proces, ktorý sa začne 30. septembra.