Agrovýroba na Slovensku má nevyhovujúcu produkčnú štruktúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovičic Foto: TASR/Henrich Mišovičic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov síce medziročne rastú, no slovenskí farmári v produktivite práce výrazne zaostávajú za ostatnou časťou Európy. Konštatuje to analýza spoločnosti Euler Hermes. Slovenský roľník vyprodukuje len približne tretinovú hrubú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardom v rámci krajín EÚ.Dôvodom podľa analytikov spoločnosti je medzi inými aj vysoký podiel pestovania menej náročných obilnín a olejnín s nižšou pridanou hodnotou. Kým takmer tretinu vypestovaného obilia Slovensko vyváža, takmer polovicu bravčového mäsa a dve tretiny spotrebovaného ovocia a zeleniny musí doviezť. Napríklad hektárové výnosy skleníkov na paradajky v porovnaní s klasickou pšenicou môžu byť v niektorých prípadoch až 500-násobne vyššie.uvádza Martin Bak zo spoločnosti Euler Hermes.Až 60 % celkových tržieb tvorí rastlinná výroba. Pri vývoji tržieb z predaja poľnohospodárskych výrobkov spoločnosť vo svojej analýze zaznamenala pozitívny trend. Celkové tržby v roku 2018 dosiahli 1,82 miliardy eur, pričom prevládala rastlinná výroba, ktorá sa podieľala na celkových dosiahnutých tržbách takmer 60 %. Z hľadiska vývoja za posledné štyri roky Bak konštatuje, že objem kontinuálne rastie, s výnimkou roku 2015, kedy prišlo k miernej stagnácii. Priemerný ročný rast tržieb bol na úrovni 4,3 %. Dlhodobo však prevládal podiel rastlinnej výroby, ktorá zaznamenala v priemere 6,3-percentný ročný nárast, pričom živočíšna výroba rástla v priemere len o 1,6 % ročne.