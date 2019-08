Nadácia ŽSK pomohla za rok pôsobenia desiatkam rodín

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Žilina 19. augusta (TASR) – Nadácia ŽSK pomohla za jeden rok pôsobenia desiatkam rodín finančne, materiálnym vybavením, ale aj poskytnutím odbornej pomoci. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej záujem o služby nadácie rastie.konkretizovala Remencová.Podľa správkyne nadácie Gabriely Podolanovej sa stretávajú s rôznymi osudmi ľudí. Niektorí zápasia s chorobou, sociálnym vylúčením, iní s osamelosťou.priblížila Podolanová.Nadácia vďaka sponzorom získala notebooky pre mnohodetné rodiny pod hranicou chudoby, nábytok a vybavenie do domácností. Rekonštrukciou prešli nevyhnutné sanitárne priestory v byte, zakúpila a inštalovala sa žumpa do domu bez kanalizácie.uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.Odbornú pomoc zabezpečuje Rodinné centrum pomoci, ktoré poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom spolupracujúcich organizácií.doplnila Jurinová.Bezplatnú právnu pomoc poskytujú vždy v utorok a štvrtok od 9.00 h do 14.00 h, základné sociálne poradenstvo denne od 8.00 h do 15.00 h. V prípade záujmu o psychologickú pomoc je možné objednať sa telefonicky.Rodinné centrum pomoci a Nadácia ŽSK pre podporu rodiny sídlia od 1. marca v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.Podľa Remencovej chce ŽSK postupne rozšíriť rodinné centrá aj do ostatných regiónov v kraji. Najbližšie plánuje otvorenie dvoch rodinných centier v Martine a Čadci.