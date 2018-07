Ahid Tamímíová bude pokračovať v boji za práva Palestínčanov

Ahed Tamimiová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 29. júla (TASR) - Mladá Palestínčanka Ahid Tamímíová, ktorá sa stala ikonou odboja palestínskych Arabov proti už pol storočia trvajúcej izraelskej vojenskej okupácii, uviedla v nedeľu po prepustení z izraelského väzenia, že bude pokračovať v boji za práva Palestínčanov.Sedemnásťročné dievča zadržali vlani v decembri a odsúdili na osem mesiacov väzenia za to, že udieralo izraelských vojakov. Prepustili ju predčasne aj s jej matkou, ktorú izraelské orgány takisto zatkli a umiestnili do väzby.vyhlásila po návrate do svojej predjordánskej dediny Nabí Sálih s tým, žeTínedžerka uviedla, že pobyt vo väzení bolale aj tak sa stihla pripraviť na skúšky na strednej škole. Zamýšľa študovať právo na univerzite.Na otázku, či by udrela izraelského vojaka ešte raz a riskovala tak opäť väzenie, odpovedala podľa agentúry DPA zdržanlivo.dodala.Palestínsky prezident Mahmúd Abbás ju v nedeľu označil zaPodľa neho je tínedžerka "dôležitou zbraňou" pri nenásilnom odpore voči izraelskej kontrole nad západným brehom Jordánu.Jej otec Básim Tamímí minulý týždeň uviedol, že jeho rodina chcea ukončil každotýždňové protesty proti okupácii v dedine Nabí Sálih, kde sú potýčky s izraelskými vojakmi bežné. V nedeľu informoval o tom, že jeho dcére telefonoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý jej pogratuloval k prepusteniu z izraelského väzenia. Erdogan ju prijal v Turecku v roku 2012 po jej šarvátke s izraelským vojakom snažiacim sa zatknúť jej brata.Ahid čelila pred vojenským súdom 12 obvineniam z rôznych trestných činov vrátane napadnutia a poburovania. Tých sa údajne dopustila pri viacerých konfrontáciách s vojakmi.Pri jednej z týchto potýčok, ktorú zachytáva videozáznam zverejnený koncom vlaňajšieho roka na sociálnych sieťach, fackala, udierala a kopala v predjordánskej dedine Nabí Sálih dvoch izraelských vojakov, pričom tí sa väčšinou odvetných úderov zdržali.Mnohí Palestínčania odvtedy Tamímíovú oslavujú ako hrdinku vzdorujúcu izraelskej okupácii Predjordánska, zatiaľ čo Izraelčania o nej hovoria ako o agitátorke snažiacej sa vyprovokovať vojakov pred kamerou v rámci palestínskej PR kampane.