M. Mikolášik: V EÚ niekedy vyhrávajú národné egoizmy

Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) Foto: Mária Jakušová Foto: Mária Jakušová

Štrasburg/Bratislava 29. júla (TASR) - EÚ má aj svoje nedostatky, ale často sme ich spolutvorcami práve my. Myslí si to europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH) z Európskej ľudovej strany. Pre TASR to uviedol počas júlovej plenárnej schôdze EP ako reakciu na otázku, čo v súčasnosti najviac trápi EÚ.zdôraznil europoslanec.Zároveň však upozornil na to, že niekedy vyhrávajú takzvané národné egoizmy.upozornil. Domnieva sa, že z času na čas z nerovností medzi členskými štátmi vzniká určité napätie.uviedol Mikolášik, pričom prízvukoval, že je potrebné pracovať na odstraňovaní nedostatkov.